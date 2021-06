Środa 2 czerwca 2021 Profesjonalne biurko dla gracza od Cougara

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:28 Firma Cougar przygotowała nowy produkt dla graczy o nazwie Mars Pro 150. Jest to specjalnie przystosowany stół z włókna węglowego z dedykowanymi uchwytami na akcesoria oraz wbudowanym HUBem. Ukryto w nim złącza audio, dwa USB typu A i jedno typu C, którym może być transportowany między innymi sygnał wideo z umieszczonego na biurku monitora. Jak przystało na sprzęt dla graczy nie mogło tu też zabraknąć podświetlenia LED, które jest realizowane przez dwa umieszczone po bokach paski. Można je też oczywiści wyłączyć. Jeśli chodzi o wymiary, to pulpit liczy 152 x 74.93 x 76.2 cm i może być regulowany na wysokość w zakresie 74,93cm / 80cm / 85.09 cm.



Cena ani dostępność nie zostały podane, ale tanio na pewno nie będzie.







