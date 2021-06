Środa 2 czerwca 2021 Raja Koduri chwali się modelem DG2 z 512 blokami EU

Autor: Wedelek | źródło: Twitter | 17:25 Raja Koduri – czyli szef zespołu Intela odpowiedzialny za rozwój kart graficznych Chipzilli zaprezentował światu swoje najnowsze dzieło. Jest nim GPU Xe HPG wyposażony w 512 jednostek EU (Execution Units), który ma trafić do akceleratorów z wysokiej półki cenowej. Biorąc pod uwagę, że w układach z serii DG2 na każdy EU przypada 8 procesorów strumieniowych daje nam to wiedzę, że cały chip ma ich w sumie 4096 (SP). Nieoficjalne źródła dodają do tego, że zegar bazowy tego GPU wynosi 1,1GHz, a w trybie TURBO może być zwiększony do 1,8GHz.



Gotowa karta graficzna bazująca na jego podstawie miałaby się też składać z 16GB pamięci RAM typu GDDR6 z interfejsem 256-bit, a jej TGP wynosiłoby minimum 120W. Dodam jeszcze, że wszystkie podane powyżej dane dotyczą układu mobilnego.







