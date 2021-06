Środa 2 czerwca 2021 TSMC mówi o przyszłych procesach litograficznych

Autor: Wedelek | 17:29 Podczas 2021 Online Technology Symposium Dr. Yuh Jier Mii z TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) przybliżył nam wszystkim plany tajwańskiego giganta związane z kolejnymi procesami litograficznymi. I tak ich najnowszy produkt, to jest litografia N6 ma umożliwiać produkcję układów scalonych o upakowaniu nawet 18% większym niż w przypadku technologii N7 (7nm). Przy tym dzięki zastosowaniu EUV (Extreme Ultraviolet Lithography) sama produkcja będzie dużo szybsza – w tym samym czasie można wyprodukować więcej układów scalonych, co też nie jest bez znaczenia.



Po wdrożeniu litografii N6 przyjdzie oczywiście czas na proces N5 dla wysokowydajnych procesorów, a potem na N4, który ma być od tego pierwszego lepszy o 6% w kwestii upakowania tranzystorów. Prototypy finalnych produktów zbudowanych z jego wykorzystaniem mają być gotowe już w trzecim kwartale bieżącego roku.



Prawdziwy przełom ma jednak przyjść dopiero w drugiej połowie 2022 roku gdy ruszy masowa produkcja w procesie 3nm, który ma łączyć w sobie wykorzystanie technologii EUV z gruntownie usprawnionymi tranzystorami typu FinFET. W tym przypadku mamy uzyskać 10-15% więcej wydajności przy tym samym zużyciu energii niż w przypadku N5 lub o 25% - 30% większą efektywność energetyczną przy tej samej wydajności. Jeśli chodzi o gęstość upakowania tranzystorów, to ta ma wzrosnąć o maksymalnie 1,7x (1,2x w przypadku SRAM).



Po wprowadzeniu 3nm TSMC skupi się na litografii 2nm, która ma używać zupełnie nowego typu tranzystorów o nazwie Nanosheet. Ich główną przewagą jest niższa o 15% wartość napięcia Vt, czyli wartości określającej minimalne napięcie jakie musi być doprowadzone do układu aby ten mógł poprawnie działać. Dzięki zmniejszeniu tego parametru efektywność energetyczna ponownie wzrośnie.







