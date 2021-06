Środa 2 czerwca 2021 Micron zapowiada dyski M.2 ze 176-warstwowymi pamięciami

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 17:34 Podczas targów Computex Micron zaprezentował dwie nowe serie dysków SSD dedykowane wymagającym użytkownikom. W obu przypadkach mamy do czynienia z połączeniem 176-warstwowych pamięci NAND Flash typu TLC wykonanych w technologii 1α (1-alpha) z kontrolerem Microna obsługującym protokół NVMe 1.4 oraz interfejsem PCI-Express 4.0. Co ciekawe z uwagi na kiepską dostępność układów scalonych Micron zapowiedział, że niektóre egzemplarze mogą mieć kontrolery firm trzecich. Znak czasów.



To co odróżnia od siebie serię 3400 i 2450 to zastosowana forma zewnętrzna i pojemność. W ramach tej pierwszej mamy nośniki o pojemności 512GB – 2TB występujące tylko w formacie M.2-2280 (22x80mm), a w przypadku Micronów 2450 możemy wybierać spośród modeli o pojemności od 256GB do 1TB w formatach M.2-2280, M.2-2242 i M.2-2230. Wersje o największej pojemności mają oferować transfery na poziomie 5000MB/s i 6000MB/s, a w przypadku mniejszych nośników wartość ta będzie niższa. O ile? Tego producent niestety nie podaje.







