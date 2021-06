Piątek 4 czerwca 2021 Bezprzewodowy odkurzacz F10 trafia do oferty Redkey

Autor: Wedelek | źródło: Artykuł sponsorowany | 08:44 Rynek domowych odkurzaczy jest po brzegi wypełniony producentami, którzy próbują wyrwać dla siebie jak najwięcej przysłowiowego tortu. Jedną z marek, która w ostatnich latach radziła sobie na tym polu wyjątkowo dobrze jest Redkey. Jej produkty z roku na rok cieszą się wśród klientów coraz większą popularnością - postrzegają je jako ukierunkowane na wygodę i wysoką jakość. Potwierdzają to liczne nagrody zdobyte za wprowadzanie innowacyjnych technologii, wzorową jakość wykonania i wreszcie za samą wydajność odkurzania. Aktualnie produkty Redkey można kupić w sklepach stacjonarnych usytuowanych w 10 krajach, a sama marka może się pochwalić zdobyciem ponad 14 różnych certyfikatów i niemal 100 różnych patentów.



Jeśli do tej pory nie mieliście okazji by zapoznać się z portfolio tego producenta, to teraz jest na to świetny moment. W czerwcu na rynek trafi bowiem najnowsze dziecko firmy Redkey, którym jest bezprzewodowy odkurzacz o symbolu F10. Jest to mocno usprawniona wersja dotychczas sprzedawanego modelu wyposażona w zupełnie nowy silnik. Generuje on 400W mocy co przekłada się na ciąg powietrza na poziomie 23 000pa i 140W mocy ssącej. Producent twierdzi, że dzięki wysokiej sprawności sięgającej 95% ich nowy model bez problemu poradzi sobie z wyciąganiem kurzu z dywanów i trudno dostępnych miejsc, takich jak na przykład rogi pokoju czy okolice nóżek na których stoją meble.







Sam odkurzacz jest oczywiście pozbawiony kabli przez co wygoda w jego użytkowaniu jest dużo wyższa niż w przypadku tradycyjnych odkurzaczy. Dzięki zastosowaniu baterii o wysokiej pojemności możliwa jest długotrwała praca urządzenia bez konieczności częstego ładowania – odkurzacz może pracować do 60 minut. Dużą zaletą jest również możliwość szybkiej wymiany baterii na inne, co docenią osoby zapominające o ładowaniu odkurzacza na bieżąco. Taki mechanizm ma też jeszcze jedną zaletę. Jeśli pojemność baterii z jakichś powodów spadnie poniżej akceptowalnej – np. zostawimy F10tkę na mrozie na dłuższy czas, to możemy szybko wymienić je na nowe.







Na tym oczywiście zalety urządzenia się nie kończą. Należy tu też wspomnieć o ergonomicznej obudowie, świetnym wyważeniu, rozbudowanym systemie filtracji oraz inteligentnych funkcjach samego odkurzacza. Chodzi tu przede wszystkim o wbudowane sensory, które na bieżąco sterują mocą ssania w oparciu o informacje jaką powierzchnię czyścimy i jak dużej wielkości cząsteczki muszą zostać wciągnięte przez odkurzacz. Dzięki tej technologii nie tylko nie musimy zwracać uwagi na to co odkurzamy i regulować co chwilę mocy ssania, ale też nasze urządzenie zużywa mniej energii. W rezultacie odkurzamy dłużej zużywając przy tym mniej zasobów. Fani ekologii powinni być więc ukontentowani.



Zgodnie z najnowszymi trendami wszystkie niezbędne informacje są wyświetlane na niewielkim ekranie LCD, podświetlanym diodami LED, a w celu odczepienia wielofunkcyjnej szczotki z podświetleniem lub pojemnika na kurz wystarczy nacisnąć dedykowany przycisk.



Dużą zaletą Redkey F10 jest bez wątpienia rozbudowany system filtracji, który przeciwdziała wzbijaniu się kurzu podczas odkurzania czy zanieczyszczania powietrza cząsteczkami podniesionymi w trakcie tego procesu z podłogi. W tym celu producent zastosował trzywarstwowy system filtracji z podwójnymi filtrami antyalergicznymi HEPA, które oczywiście można bardzo łatwo wymienić na nowe oraz czyścić pod bieżącą wodą.







Dzięki wszystkim opisanym powyżej funkcjom odkurzanie z modelem F10 jest dużo łatwiejsze, efektywniejsze i co ważniejsze szybsze. Są to wartości nie do przecenienia, bo kurz zbiera się w naszych mieszkaniach nieustannie, a jego usuwanie nie należy do najciekawszych zadań. Biorąc to pod uwagę można powiedzieć, że odkurzanie z F10 sprawi, że proces ten przestanie być uciążliwą i nudną koniecznością. Zwłaszcza, że sam odkurzacz jest dość cichy, więc w trakcie sprzątania możemy np. posłuchać odcinka ulubionego podcastu.







Jak na dbającą o satysfakcję klientów markę przystało Redkey zapewnia na swojej stronie masę dodatków i elementów zamiennych dla sprzedawanych przez siebie odkurzaczy, dbając o to by jego produkty służyły nam jak najdłużej. Jednocześnie firma nieustannie rozwija swoje portfolio oferując coraz nowsze i bardziej zaawansowane modele. Innymi słowy producent stawia na innowacje zamiast zmuszać swoich odbiorców do wymieniania co kilka lat osprzętu na nowy. Jeśli powyższy opis Was zainteresował, to więcej informacji na temat modelu F10 znajdziecie na stronie producenta.









