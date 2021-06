Piątek 4 czerwca 2021 Microsoft zaprasza na pokaz nowej wersji Windowsa

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 05:01 Podczas imprezy BUILD 2021 Satya Nadella, aktualny szef Microsoftu, zapowiedział nową wersję Windowsa, która ma stanowić ogromny skok naprzód względem tego z czym mamy do czynienia obecnie. Wiele osób odebrało to jako zwiastun premiery Windowsa 11, podczas gdy inni spodziewają się po prostu dużej aktualizacji dla dziesiątki. Kto ma rację dowiemy się już niebawem, a mianowicie 24 czerwca podczas konferencji "Whats next for Windows", która ma być transmitowana za pośrednictwem kanałów online od godziny 17:00 (11 rano czasu wschodniego).



Do zaproszenia dołączono krótką animację przedstawiającą światło padające przez otwór w kształcie logo systemu Windows. Jego zachowanie jest nienaturalne i jest to bez dwóch zdań zabieg celowy. Według niektórych teorii przesuwający się snop światła ma tworzyć cyfrę 11, ale moim skromnym zdaniem chodzi raczej o wskazanie na zmiany w GUI systemu, które od dłuższego czasu dąży w kierunku większej spójności.



Join us June 24th at 11 am ET for the #MicrosoftEvent to see what’s next. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0 — Windows (@Windows) June 2, 2021



