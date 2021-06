Piątek 4 czerwca 2021 IGP w APU Rembrand bez Infinity Cache

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:16 Yellow Carp to nazwa kodowa dla desktopowych i mobilnych procesorów z rodziny Rembrand-H i Rembrand-U zaplanowanych przez AMD na przyszły rok. Układy z tej serii zastąpią modele z serii Cezanne wprowadzając kilka istotnych zmian. Po pierwsze miejsce rdzeni Zen 3 zastąpią tajemnicze Zen 3+ połączone z chipem zabezpieczającym HSP oraz kontrolerami PCI-Express 4.0, LPDDR/DDR5 i USB4. Nie wiemy czym dokładnie jest nowa mikroarchitektura od AMD z plusem, ale najprawdopodobniej chodzi o prezentowane kilka dni temu rozwiązanie pozwalające budować procesory zbudowane z modułów CCX połączonych z dodatkową pamięcią cache za pomocą połączeń TSV.



Druga z nowości to IGP bazujący na mikroarchitekturze RDNA2 znanej z Radeonów RX 6000 i konsol nowej generacji. Najnowsze informacje dotyczące tego elementu wskazują, że Rembrand dostanie układy z 6 blokami CU na ShaderArray zamiast 8 i na dodatek sam IGP będzie pozbawiony pamięci L3 znanej też pod nazwą Infinity Cache. Zostanie tylko 128KB pamięci L1 i 2MB L2. Są to dane bazujące na kodzie najnowszej wersji jądra systemu Linux, które posiada już wczesne wsparcie dla opisywanych APU. Mamy więc do czynienia z wiarygodnym źródłem informacji.



Tego samego nie da się niestety powiedzieć o procesie produkcyjnym, którym w tym przypadku ma być 6nm od TSMC. Tej informacji aż do tej pory nie udało się potwierdzić, choć biorąc pod uwagę harmonogram prac tajwańskiego giganta litografia N6 jest jak najbardziej prawdopodobna.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.