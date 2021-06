Piątek 4 czerwca 2021 Sony powołuje do życia studio deweloperskie Team Asobi

Autor: Wedelek | źródło: Sony | 05:32 Nicolas Doucet z Sony ogłosił na blogu PlayStation powołanie do życia nowego, w pełni niezależnego studia deweloperskiego o nazwie Team Asobi. Powstało ono na fundamentach grupy pracowników japońskiego giganta o tej samej nazwie, która do tej pory zajmowała się tworzeniem dem technologicznych prezentujących nowe rozwiązania zastosowane w konsolach Sony. Ich największe dzieła to Astro Bot oraz dostarczane wraz z konsolą PlayStation 5 Astros Playroom. Biorąc pod uwagę obecny dorobek tej grupy i jej nastawienie na promowanie nowych technologii możemy założyć, że ich następna gra też będzie się skupiać na pokazaniu różnic pomiędzy PS5 a XSX/XSS.



Są to jednak tylko przypuszczenia. To co wiemy na pewno to to, że nowo utworzone studio Team Asobi zastąpi rozwiązane w tym roku Japan Studio i zapewne przejmie część jego byłych pracowników. Przy tej okazji grupa doczekała się też zupełnie nowego logo, które możecie zobaczyć poniżej:







