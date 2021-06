Piątek 4 czerwca 2021 Frostpunk za darmo do pobrania z Epic Games Store

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:44 W tym tygodniu każdy gracz może przypisać do swojego konta w serwisie Epic Games grę Frostpunk. Dzieło polskiego studia 11-bit to gra strategiczna z gatunku society survival w której musimy w określonym przedziale czasowym rozbudować bazę przygotowując się na nadciągające pogorszenie pogody. Brzmi niewinnie, ale akcja gry rozgrywa się w alternatywnym XIX wieku podczas kolejnego zlodowacenia w wyniku którego większość ludzkości wyginęła. Nim do tego doszło ludzkość wzniosła w odległych rejonach globu specjalne rdzenie węglowe zdolne zapewnić energię i ciepło mieszkańcom.



Gracz dowodzi niewielką grupką ocaleńców, którym udało się do takiego rdzenia dotrzeć, a jego zadaniem jest go zasilić i utrzymać do momentu kulminacyjnego. W trakcie tego zadania będzie musiał zgromadzić zapasy, rozbudować bazę i zapanować nad tłumem. W grze mogą mu pomóc znalezione na mapie świata automatony oraz dodatkowe zapasy, a w roli przeszkadzajek będą występować negatywne zdarzenia losowe. Z ich powodu gracz co i rusz będzie musiał podejmować trudne decyzje aby przetrwać kolejny dzień. Przykładowo aby utrzymać porządek będziemy musieli wprowadzić na jakimś etapie rządy autorytarne lub podążyć ścieżką religijnego fanatyzmu.



Zainteresowani? Jeśli tak, to grę możecie pobrać TUTAJ.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.