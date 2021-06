Piątek 4 czerwca 2021 Radeon Pro W6800 to RX 6800 z 32GB RAMu

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 14:30 AMD zaprosiło nas niedawno na pokaz swoich nowych produktów, które mają zostać wprowadzone do oferty 8 czerwca. Mowa o przeznaczonych dla stacji roboczych Radeonach Pro W6800 i W6600. Oficjalnie na ich temat wiemy tylko tyle, że będą to akceleratory zbudowane w oparciu o rdzenie Navi z architekturą RDNA2, ale dzięki bazie danych Geekbencha już teraz udało nam się poznać częściową specyfikację techniczną modelu W6800. Opisywany akcelerator ma mieć wiele wspólnego z desktopowym modelem RX 6800 oddając w ręce użytkownika 3840SP, czyli dokładnie tyle samo procesorów strumieniowych ile znajdziemy we wspomnianej karcie dla graczy.



To co różni oba akceleratory to BIOS i ilość zastosowanej pamięci VRAM. W W6800 ma jej być aż 32GB typu GDDR6, co pozwala wykręcić w OpenCL 137’230pkt. Dla porównania RTX 3070 zdobywa w tym teście 135 886pkt, a Radeon RX 6800 128’854pkt.







