Piątek 4 czerwca 2021 Majowa ankieta Steam: CPU od AMD w górę, GPU w dół

Autor: Wedelek | źródło: Valve | 14:31 Valve opublikowało dziś wyniki najnowszej, majowej ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników platformy Steam i dotyczącej posiadanego przez nich sprzętu. Dowiadujemy się z niej, że w przeciągu miesiąca udział procesorów Ryzen wzrósł o 0,65pp z poziomu 29,48% do 30,13%. Pozostałe 70% to oczywiście układy wyprodukowane przez Intela. Jeśli chodzi o GPU, to sytuacja jest odwrotna i w maju AMD straciło 0,1pp udziałów na rzecz firmy Nvidia i obecnie dzierży 16,2% rynku. Dodam jeszcze, że przeprowadzona przez Valve ankieta jest dobrowolna i nie obejmuje 100% społeczności Steama, ale z uwagi na jej masowość mimo wszystko jest to wartościowe narzędzie badawcze.











