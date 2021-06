Piątek 4 czerwca 2021 Laptopy Alienware przez błąd w BIOSie zaniżają ilość aktywnych jednostek CUDA w RTX 3070

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 14:32 Jeden z posiadaczy komputera Alienware m15 z kartą GeForce RTX 3070 odkrył, że jego model ma aktywnych mniej procesorów strumieniowych niż powinien. Konkretnie było to 4608 rdzeni CUDA zamiast 5120. Po wnikliwej analizie problemu udało się ustalić, że jest to wynik błędu w BIOSie i że pechowy posiadacz tego modelu powinien uaktualnić posiadane oprogramowanie ściągając najnowszą wersję ze strony Della. Rada okazała się być trafiona i faktycznie po zaaplikowaniu najnowszego BIOSu karta odzyskała właściwą ilość aktywnych procesorów strumieniowych.



Jeśli więc ktoś z Was jest posiadaczem tego lub podobnego modelu to koniecznie powinien sprawdzić, czy u niego ilość aktywnych jednostek jest poprawna i w razie problemów zrobić aktualizację BIOSu.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.