Pliki wykradzione REDom trafiły do sieci

Autor: Wedelek | źródło: KitGuru | 14:34 W lutym CDProjekt musiał stawić czoła ogromnemu wyciekowi danych w wyniku którego w ręce osób niepożądanych trafiły dziesiątki gigabajtów wrażliwych informacji. Wśród nich były poufne dokumenty oraz kod źródłowy gier tworzonych przez studio deweloperskie CDP Red na czele z Cyberpunkiem 2077, Wiedźminem 3 oraz Gwintem. Złodzieje zagrozili, że jeśli firma nie zgodzi się zapłacić okupu, to sprzedadzą dane komuś innemu lub opublikują je w sieci. CDProjekt odmówił i na dobrą sprawę nie wiemy czy ktoś inny połakomił się na wykradziony kod, ale za to mamy pewność, że groźby nie były bezpodstawne, bo oto część pozyskanych danych trafiła właśnie do sieci skąd można je pobrać za pomocą sieci P2P.



Oprócz wymienionych na wstępie elementów i kodu źródłowego wśród opublikowanych danych znajdują się też SDK dla konsol PS5, Xbox Series X i Nintendo Switch. Niestety większość z tych plików jest zabezpieczona hasłem, więc póki co nie można ich swobodnie przejrzeć. Można natomiast zgadywać, że za jakiś czas do sieci trafi również hasło, a my uzyskamy dostęp do pełnej zawartości.



