Poniedziałek 7 czerwca 2021 Chłodzony wodą referencyjny Radeon RX 6900 XT trafi do sprzedaży

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 13:05 Jakiś czas temu w Internecie pojawiły się zdjęcia tajemniczej, nie mającej jeszcze swojej premiery karty graficznej od AMD. Karta posiada system chłodzenia wyglądem nawiązujący do kart Radeon RX 6800 XT i 6900XT, z tą różnicą, że zastosowano w nim blok wodny z dodatkową chłodnicą. Teraz okazuje się, że wspomniana karta wkrótce zadebiutuje na rynku. Jeden z producentów gotowych komputerów dla graczy, w opcji konfiguracji zestawu dodał możliwość wyboru karty AMD Radeon RX 6900 XT LC (LC = Liquid Cooled), dołączając zdjęcia referencyjnej karty od AMD z chłodzeniem wodnym.



W innym ze sklepów w ofercie przedsprzedaży pojawiła się karta graficzna AMD Radeon RX 6900 XT LC od Sapphire. Sprzedawca deklaruje, że wysyłka zamówionych kart rozpocznie się od 30 czerwca, podając też ich specyfikację techniczną.



Jak się okazuje, chłodzony wodą Radeon RX 6900 XT pracuje z wyższymi zegarami - taktowanie Game Clock podniesiono z 2015 do 2250 MHz, a taktowanie Boost z 2250 Mhz do 2435 MHz. Dodatkowo zastosowano szybsze pamięci GDDR6 o efektywnej szybkości 18 Gbps.



Dzięki takim parametrom karta powinna zaoferować o około 10 procent wyższą wydajność niż standardowy chłodzony powietrzem Radeon RX 6900 XT.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.