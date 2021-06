Poniedziałek 7 czerwca 2021 AMD ZEN 4 trafi również na platformę AM4 ?

Autor: Zbyszek | źródło: Gamer Nexus | 13:19 W przyszłym roku AMD zaoferuje nam kolejną nową generację procesorów Ryzen. Będą to CPU o nazwie kodowej Raphael, oparte o architekturę ZEN4, i produkowane w nowszym procesie litograficznym 5nm. Jednostki będą zgodne z nową podstawką AM5, pamięciami typu DDR5, i prawdopodobnie otrzymają więcej rdzeni niż dotychczasowe serie Ryzen 3000 i Ryzen 5000. Doniesienia wskazują też, że każdy CPU z ZEN4 będzie posiadał zintegrowany IGP z architekturą RDNA2, a wskaźnik IPC rdzeni CPU ma kolejny raz wyraźnie wzrosnąć. Najnowsze przecieki wskazują, że ZEN 4 "Raphael" może pojawić się też w wersji na platformę AM4.



Taką możliwość wskazuje źródło serwisu Gamer Nexus. Według tych inforamcji AMD planuje wydać kilka modeli procesorów z architekturą ZEN4 również w wersji z kontrolerem DDR4 i podstawką AM4. Będą to procesory monolityczne typu APU, i posiadające prawdopdoobnie do 8 rdzeni ZEN 4.



Jeśłi te informacje się potwierdzą, to AMD należą się brawa. Będzie to podziękowanie za zaufanie dla klientów, którzy wybrali dotychczasowe procesory AMD Ryzen 3000 lub 5000 - otrzymają oni możliwość wymiany procesora na nowszy bez koniecznosci wymiany płyty głównej i zakupu nowych pamięci DDR5, których ceny początkowo mogą być wysokie. Mowa przynajmniej o osobach mniej zamożnych, które zakupiły procesory Ryzen w wersji z 4, 6 lub 8 rdzeniami. Entuzjaści którzy zainwestowali w 12 i 16 rdzeniowe modele prawdopodobnie i tak będą zainteresowani wymianą całej platformy.







