Poniedziałek 7 czerwca 2021 AMD FidelityFX Super Resolution trafi do konsol Xbox Series X i S

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:44 22 czerwca AMD udostępni w swoich sterownikach graficznych nową technikę - FidelityFX Super Resolution. Jest to odpwiedź na oferowane przez Nvidia rozwiązanie DLSS (Depp Learning Super Sampling), wykorzystujące jednostki obliczeniowe GPU do supersamplingu, czyli podniesienia rozdzielczości wyrenderowanego obrazu wraz z częściową eliminacją efektów ubocznych tej konwersji. Rozwiązanie pozwala uzyskać więcej klatek na sekundę, niż gdyby grafika była renderowana natywnie w rozdzielczności takiej jak uzyskiwanej poprzez supersampling, a kosztem wyszej płynności jest pewien spadek jakości obrazu.



FidelityFX Super Resolution ma zaoferoać w sumie 4 tryby pracy - Ultra Quality, Quality, Balanced i Performance. Podczas testu przeprowadzonego w grze Godfall na komputerze z Radeonem RX 6800 XT wydajność w rozdzielczości 4K i w trybie Ultra Quality wynosiła 78 FPS, w Quality było to 100 FPSów, w Balanced udało się dobić do 124 FPS, a w Performance do 150 FPS. Dla porównania po wyłączeniu FSR przy natywnym 4K i z włączonym RT ilość klatek dobijała do 49FPSów.



Do debiutu FidelityFX Super Resolution oficjalnie odniósł się także Micorosoft, który właśnie potwierdził, że technika trafi do konsol Xbox Series X i S w ramach kolejnej większej aktualizacji oprogramowania.







