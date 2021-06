Poniedziałek 7 czerwca 2021 AMD Advantage - nowy system certyfikacji gamingowych laptopów od AMD

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 13:56 Części czytelników portalu TwojePC prawodpodobnie znane są niejasne praktyki niektórych producentów laptopów, dotyczące specyfikacji technicznej oferowanych urząadzeń. Nietypowe różnice w specyfikacji pojawiają się w przypadku laptopów z procesorem Intela i AMD - gdy okazuje się, że laptopy mające różnić się jedynie procesorem, posiadają jednak nieco więcej różnic. Dla przykładu zdarzało się, że ten sam model laptopa z procesorem AMD otrzymywał (w porównaniu do jego bliźniaka z CPU Intel ) pamięć RAM w konfiguracji jednokanałowej, ekran o słabszych parametrach lub wolniejszy dysk SSD.



Wygląda na to, że problem zauważyła firma AMD i zdecydowała się coś z nim zrobić, przynajmniej w przypadku laptopów z wyższej półki. Podczas targów Comptex Frank Azor z AMD, zapowiedział wprowadzenie certyfikacji AMD Advantage.



Znaczek AMD Advantage otrzymają tylko te laptopy, których specyfikacja techniczna uzna akceptację AMD. Znaczek ma oznaczać, że laptop posiada prawidłowo dobrane komponenty i będzie zapewniał oczekiwany poziom wydajności i jakości użytkowania.



Certyfikacja AMD Advantage ma zostać wprowadzona począwszy od laptopów gamingowych. Znaczek otrzymają laptopy wyposażone w procesory Ryzen serii 5000 i karty graficzne Radeon RX 6000 (RDNA2), z aktywnymi technikami Smart Access Memory i Smart Shift. Zastosowany ekran będzie musiał oddać nie mniej niż 100 % przestrzeni barw sRGB, odznaczać się niskim imput lagiem oraz częstotliwością odświeżania co najmniej 144 Hz z obsługą synchronizacji FreeSync Premium. Do przynznania AMD Advantage wymagane jest także zainstalowanie dysku SSD NVMe PCI-E 3.0 z aktywnymi wszystkimi 4 liniami PCI-E i obsługą Fast Boot, bateria zapewniająca co najmniej 10 godzin oglądania filmów wideo, i temperatura obudowy nieprzekraczająca 40 stopni podczas największego i długiego obciążenia.





Laptopy gamingowe zbudowane według wymogów AMD mają trafić do sprzedaży końcem czerwca - pierwszymi modelami będą ASUS Rog Strix G15 (2021) i HP Omen G16. Swoje modele w przygotowaniu ma też MSI, Acer i Legion.



Więcej o AMD Advantage na poniższym materiale wideo







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.