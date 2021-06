Poniedziałek 7 czerwca 2021 Wyniki sprzedaży smartfonów w pierwszym kwartale 2021 roku

Autor: Zbyszek | źródło: Gartner | 23:57 Firma analityczna Gartner opublikowała najnowsze dane dotyczące kondycji rynku smartfonów w pierwszym kwartale bieżącego roku i udziału poszczególnych producentów w globalnej sprzedaży. Według ich danych w badanym okresie dostarczono prawie 378 milionów sztuk urządzeń, w porównaniu do 300 mln sztuk w 1. kwartale 2020 roku. Stanowi to wzrost aż o 26 procent w ujęciu rocznym – jest to największa tak pozytywna zmiana począwszy od 2015 roku. Najwięcej smartfonów sprzedano w Chinach, gdzie w pierwszym kwartale do klientów trafiło aż 94 miliony sztuk urządzeń – wzrost o 35 procent rok do roku.



Jeśli chodzi o popularność poszczególnych marek, to na pierwszym miejscu znalazły się urządzenia od Samsunga, który sprzedał 76,6 miliona sztuk smartfonów, co stanowiło aż 20,3 procenet wszystkich dostarczonych smartfonów (wzrost dostaw o 38,5 procent w ujęciu rocznym). Na drugim miejscu było Apple z wynikiem 58,55 milionów sztuk i udziałem 15,5 procent (wzrost dostaw o +43 procent rok do roku), a podium zamknęło Xiaomi, które sprzedało 48,94 milionów sztuk (udział w rynku 12,9 procent, wzrost dostaw o 64,9 procent rok do roku). Dalej były Oppo i Vivo, które dzierżą około 10,2 procent rynku i sprzedały w 1 kwartale po około 38,5 mln sztuk smartfonów. Największym przegranym okazuje się Huawei, który wypadł poza TOP5 największych producentów smartfonów.







