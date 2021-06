Środa 9 czerwca 2021 Grafenowe talerze nawet o 10 razy zwiększą pojemność dysków HDD

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 20:27 Dyski twarde typu HDD jeszcze kilkanaście lat temu były jednym z podstawowych elementów każdego komputera. Z czasem zaczęły je wypierać nowocześniejsze nośniki danych typu SSD, a proces ten mocno przyspieszył kilka lat temu. Obecnie użycie dysków HDD ogranicza się już praktycznie tylko do magazynowania danych, jednak i tutaj wzrasta konkurencja ze strony rozwiązań SSD z uwagi na ich coraz większą pojemność. Producenci dysków HDD starają się wprowadzać innowacje, dodając np. zapis wspomagany ciepłem (HAMR - heat assisted magnetic recording) lub mikrfalami (MAMR - microwave assisted magnetic recording), lub też podwójne niezależne serwomechanizmy.



Mimo tego przyrost pojemności dysków HDD następuje wolniej, niż to miało miejsce w dawnych czasach.

Zmienić to mogą prace prowadzone przez naukowców, którzy zdecydowali się jako warstwy zapisywalnej talerzy użyć materiału opartego o grafen. Twierdzą oni, że pojedyncze komórki mogą być dzięki temu znacznie mniejsze, nawet o wielkości 3 nanometrów (3nm).



W efekcie pojemność dysków HDD będzie mogła wzrosnąć do 10 razy, w porównaniu do najbardziej pojemnych modeli dostępnych na rynku. Jeśli faktycznie uda się z sukcesem wdrożyć nowy materiał zapisu danych na talerzach, i dyski z niego korzystające nie będą drogie, to nośniki HDD mogą nadal utrzymać swoją przewagę pojemności w przypadku urządzeń służących do magazynowania danych.



