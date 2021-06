Środa 9 czerwca 2021 GeForce RTX 3070 Ti debiutuje na rynku

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 20:16 Dziś swój oficjalny debiut na rynku ma karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. Jest to wzmocniona wersja dostępnego w sprzedaży od kilku miesięcy zwykłego GeForce RTX 3070, dysponująca pełną wersją układu GA104 ze aktywnymi wszystkimi jednostkami. Liczba rdzeni CUDA została zwiększona z 5888 do 6144, bazowy zegar GPU z 1500 MHz do 1570 MHz, a Boost z 1725 MHz do 1770 MHz. Dodatkowo karta otrzymała szybsze pamięci - miejsce 8GB pamięci GDDR6 14 Gbps zajęło 8GB pamięci GDDR6X 19 Gbps.



Według testów GeForce RTX 3070 Ti jest około 7 procent bardziej wydajny niż bazowy GeForce RTX 3070. Okupione jest to niestety dużym wzrostem wskaźnika TDP, który wynosi 290W zamiast 220W, a także bardziej głośna pracą wentylatora.

Sugerowana cena GeForce RTX 3070 Ti do 599 USD, ale ceny w sklepach prawdopodobnie będą około 2-krotnie wyższe.



