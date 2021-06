Środa 9 czerwca 2021 Bosch otwiera własną fabrykę układów scalonych

Autor: Zbyszek | 20:04 Bosch, znany z produkcji różnego rodzaju urządzeń AGD, poinformował o otwarciu swojej własnej fabryki układów scalonych. Jest ona zlokalizowana w niemieckim Dreźnie, i zajmuje powierzchnię 7200 m2. Zakład powstał kosztem około miliarda Euro, z czego 200 mln Euro to dofinansowanie przyznane przez UE. Fabryka operuje na waflach o średnicy 300mm i posłuży do budowy procesorów typu ASIC. Będą one stosowane w urządzeniach produkowanych przez Boscha, oraz dostarczane do branży automotive, której Bosch jest podwykonawcą.



Fabryka być może nie ma tak dużej wydajności jak gigafabryki TSMC, jednak dzięki niej Bosch zmniejszy zamówienia na chipy u producentów układów scalonych na zamówienie, zwalniając ich moce przerobowe dla innych.



