Środa 9 czerwca 2021 GlobalFoundries zwiększy dostawy wafli z GlobalWafers

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:51 Firma GlobalFoundries, jeden z trzech największych na rynku producentów układów scalonych na zamówienie, w 2. połowie 2018 roku poinformowała o porzuceniu dalszego rozwoju 7nm litografii oraz wycofaniu się z wyścigu technicznego z TSMC i Samsungiem. Powodem tego miałby być zbyt wysokie koszty opracowania kolejnych procesów litograficznych. Mimo tego producent cały czas działa i prowadzi produkcję w starszych litografiach do 12nm włącznie, czyniąc obecnie istotne działania związane ze wzrostem swoich mocy produkcyjnych. Niedawno firma zakupiła grunt zlokalizowany obok swojej fabryki FAB 8 w USA, czyniąc sobie miejsce na rozbudowę tego zakładu.



To jednak bardziej odległa perspektywa, a w ramach działań bieżących producent stara się zwiększyć wydajność w bieżących fabrykach. Jednym z elementów tych inwestycji jest zawarta właśnie nowa umowa z GlobalWafers - dostawcą czystych (niewytrawionych) wafli krzemowych. A ramach umowy, GlobalFoundries przeznaczy 800 mln USD na rozbudowę zakładów GlobalWafers - w tym ponad 500 mln USD na stworzenie nowej linii do wytwarzania 300mm płytek krzemowych, a 210 mln USD na rozbudowę istniejącej linii do wytwarzania 200mm płytek krzemowych.



W zamian za te środki GlobalFoundires zagwarantował sobie wyłączność dostaw nowych płytek krzemowych od GlobalWafers oraz ich atrakcyjne ceny.



