Środa 9 czerwca 2021 Radeon PRO W6800, W6600 i W6600M debiutują

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:03 Firma AMD zdecydowała się poszerzyć ofertę kart graficznych do profesjonalnej edycji wideo o trzy nowe modele oparte o najnowszą architekturę RDNA. Są to modele Radeon PRO W6800, W6600 i W6600M przeznaczone do zastosowań związanych z obróbką obrazu. Karty są stworzone do pracy w rygorze 24/7, obsługują technikę Radeon PRO Viewport Boost i posiadają certyfikację profesjonalnych aplikacji. Radeon PRO W6800 ma układ Navi 21 z 3840 procesorami strumieniowymi, 32 GB pamięci GDDR6 16 Gbps oraz 6 wyjść mini DisplayPort, i zapewnia moc obliczeniową 17,83 TFLOPa w trybie FP32, a drugie tyle w FP16. Cena to 2249 USD.



Radeon PRO W6600 bazuje na układzie Navi 23 z 1792 procesorami strumieniowymi i ma cztery wyjścia mini-DP, 8GB pamięci GDDR6 16 Gbps, oraz zapewnia 10,4 TFLOPa mocy obliczeniowej w trybie FP32 i 20,8 TFLOPa w trybie FP16. Cena to 649 USD, a dodatkowo w 3. kwartale pojawi się także wersja w formacie MXM przeznaczona do stosowania w komputerach przenośnych, i nazywająca się Radeon PRO W6600M.



