Czwartek 10 czerwca 2021 Seagate i Western Digital zwiększają produkcję dysków HDD

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 12:01 Wszyscy znamy wiele informacji dotyczących obecnego, zbyt wysokiego popytu na urządzenia elektroniczne w porównaniu z możliwościami produkcyjnymi producentów półprzewodników. Powoduje to na rynku niedobory m.in. procesorów, kart graficznych czy konsol, niekorzystnie wpływając na ceny sklepowe dostępnych egzemplarzy. Sytuacja wynika ze złożenia przynajmniej trzech czynników: wzmożonego zapotrzebowania na sprzęt komputerowy wywołanego przez pracę i naukę zdalną, debiut procesorów, kart graficznych i konsol nowej generacji oraz ponowny wzrost zainteresowania wydobywaniem kryptowalut. Powoduje to wzrost zapotrzebowania nie tylko na CPU i GPU, ale też pozostałe komponenty i peryferia.



Niedawno informowaliśmy o tym, że w 2021 roku sprzedaż monitorów komputerowych osiągnie rekordowy poziom. Teraz okazuje się, że wzrost zapotrzebowania dotyczy też dysków HDD. Ich największy producenci - Seagate i Western Digital, w efekcie spadku zapotrzebowania na dyski HDD już jakiś czas temu przestawili znaczną część swoich linii produkcyjnych na produkcję pamięci typu SSD, dołączając do grona innych wytwórców tego typu dysków twardych.



Teraz zapotrzebowanie na dyski HDD wzrasta po raz pierwszy od prawie 10 lat. W efekcie Seagate i Western Digital informują o tym, że zwiększają produkcję dysków talerzowych. Firmy bazują w znacznej części na podwykonawcach, dostarczających różne elementy składowe do dysków HDD, dlatego informują też o ograniczonych możliwościach w tym zakresie, wynikających z ograniczeń kontraktowych z poddostawcami i zawartych w umowach opcji, które nie przewidywały bieżącej sytuacji rynkowej. Mimo tego, obaj producenci deklarują, że uda się im się zwiększyć dostawy dysków HDD o około 60 do 70 procent



