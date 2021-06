Piątek 11 czerwca 2021 CPU Intel Raptor Lake otrzymają 8 wydajnych i 16 oszczędnych rdzeni

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:03 (19) Podczas marcowej konferencji o nazwie Unleashed Intel poruszył kwestię przyszłych procesorów dla komputerów klasy desktop. Krzemowy gigant potwierdził, że jeszcze w tym roku na rynek trafią CPU Alder Lake-S, a następnie w 2022 roku ich odświeżone wersje w postaci Raptor Lake-S. Przypomnijmy, że Alder Lake-S otrzymają 8 wydajnych rdzeni Golden Cove i 8 oszczędnych rdzeni Gracemont. Pierwsze maja mieć wskaźnik IPC wyższy o kilkanaście % niż Sunny Cove i Willow Cove i blisko 40 procent wyższy niż Skylake, z kolei oszczędne rdzenie Gracemont będą mieć wskaźnik IPC niewiele ustępujący IPC z rdzeni Skylake.



Teraz poznaliśmy pierwsze nieoficjalne informacje na temat CPU Raptor Lake-S, które zadebiutują pod koniec 2022 roku i będą konkurować z Ryzenami opartymi o architekturę ZEN4.



Jak się okazuje, Raptor Lake-S otrzymają łącznie 24 rdzenie - 8 wydajnych i 16 oszczędnych. Oznacza to, że będą to CPU 32-wątkowe (Alder Lake-S będą obsługiwać 24 wątki). Wydajnymi rdzeniami będą rdzenie o nazwie Raptor Cove, czyli ulepszona wersja Golden Cove z wyższym wskaźnikiem IPC. Oszczędne rdzenie pozostaną bez zmian i będzie to nadal Gracemont, lecz w podwójnej ilości.



Przypomnijmy, że na 2023 rok Intel szykuje kolejna nowość, jaką będą pierwsze 7nm CPU w postaci Meteor Lake-S, które otrzymają mix wydajnych i oszczędnych rdzeni o jeszcze wyższych wskaźnikach IPC, niż Raptor Cove i Gracemont.



AMD (autor: Conan Barbarian | data: 10/06/21 | godz.: 20:13 )

AMD ma ostatnie chwile na zrozumienie, że nic nie trwa wiecznie.

Za dwa lata Intel zaoferuje procesory idealne (wydajność/cena) dla 85% odbiorców i wtedy AMD nie będzie miało czego zbytnio szukać na rynku PC. Drugi raz użytkownicy nie nabiorą się na miłość pazernego AMD do usera.



Conan (autor: Marek1981 | data: 10/06/21 | godz.: 20:32 )

Coś brałeś? Amd pazerne? Normalne korpo co chce zarabiać a jednocześnie dali tyle nowości o niespotykanej cenie ze Intel ratował się co sił mu starczało min podwojenie ilości rdzeni w tej samej cenie. A pazerność to w dużej mierze zasługa pośrednikow



wszystko ładnie pięknie (autor: GULIwer | data: 11/06/21 | godz.: 00:55 )

tylko gdzie te aplikacje co to wykorzystują 8+ rdzeni tak na full, żeby te "oszczędne" miały co robić.



Wedelek (autor: PCCPU | data: 11/06/21 | godz.: 01:47 )

Pierwsze słyszę o takim układzie jak Raportlake :D



Edit (autor: PCCPU | data: 11/06/21 | godz.: 01:47 )

Przepraszam bo chodziło o Zbyszka.



SepphireRapids (autor: PCCPU | data: 11/06/21 | godz.: 02:41 )

Pierwsze zdjęcie struktury rdzeni x86 GoldenCove w układzie SapphireRapids:

https://twitter.com/.../status/1401180777358893058



Dodam (autor: Mario2k | data: 11/06/21 | godz.: 08:12 )

Że Microsoft już pomału patchuje Windę aby usprawnić wielozadaniowość na 8-16 małych rdzeniach.



@Conan (autor: ekspert_IT | data: 11/06/21 | godz.: 08:16 )

Naprawdę wiesz co piszesz? Topowy CPU Intela z 8 rdzeniami ma konkurować z Ryzenem 5900 (12c/24t) czy 5950 (16c/32t). Nowa generacja od AMD to albo więcej rdzeni albo znaczny wzrost ipc przez modułowe cache. Wyobrażasz sobie żeby w wymagających profesjonalnych zastosowaniach jak szybka edycja wideo 4k/8k specjaliści wybrali średnią półkę od Intela zamiast topu od AMD? 10 lat temu AMD było w takiej sytuacji: brak najwydajniejszych procesorów, starszy proces technologiczny, niewystarczające innowacje i spadek udziałów rynkowych. Teraz w takiej sytuacji są niebiescy. Zobacz ile ostatnio zainteresowania wobec nowych rozwiązań AMD, a ile mówi się o nowościach intela- różnica jest dostrzegalna gołym okiem...



... (autor: krzysiozboj | data: 11/06/21 | godz.: 11:03 )

Nie wiem, co tak Conana zadek piecze :)

Po raz któryś - a niech robią "miliony" rdzeni, jeśli zegar stoi, jeśli IPC ciężko żyłować, to może tędy będzie droga do solidnego rozwoju. Już było "po co dwa rdzenie", już było "po co więcej niż 4 rdzenie", więc z czasem i kilkadziesiąt rdzeni też się zagospodaruje. Mnie się ten wyścig na rdzenie cholernie podoba.

A AMD chyba też nie nie myśli zwalniać, Przy ZEN4 ponoć ma być +50% do rdzeni (przy okazji poprawa IPC).



@Conan Barbarian (autor: rainy | data: 11/06/21 | godz.: 13:26 )

Zacząłeś ostatnio jakieś niebieskie pastylki/pigułki łykać?

Proponuję Ci, abyś spojrzał na realne dane:

https://www.macrotrends.net/...MD/amd/gross-margin

https://www.macrotrends.net/.../intel/gross-margin



Btw, przypominam sobie, jak kilka lat temu opowiadałeś banialuki, jak to Intel będzie dominował w układach mobilnych i wiemy jak się to skonczyło - to odnośnie Twojego przewidywania co będzie za dwa lata.



Popieram eksperta- 2021 jest rokiem AMD (autor: rookie | data: 11/06/21 | godz.: 14:42 )

Artykuł ze stycznia: https://www.techspot.com/...-intel-first-time.html "For the first time in fifteen years, AMD has overtaken Intel when it comes to global desktop CPU market share, according to PassMark."



@Conan Barbarian (autor: rainy | data: 11/06/21 | godz.: 15:08 )

Jeszcze jedno odnośnie "chciwego" AMD: w 2015 roku ich wydatki na R&D było to zaledwie 947 mln dolarów, kiedy w zeszłym roku już blisko 2 mld dolarów.

W pierwszym kwartale tego roku było to rekordowe 610 mln, co sugeruje, iż za cały 2021 rok może być to poziom nawet powyżej 2,5 mld dolarów.

https://www.macrotrends.net/...evelopment-expenses



AMD (autor: Conan Barbarian | data: 11/06/21 | godz.: 15:57 )

Jak mam rozumieć ceny CPU i szczególnie GPU od AMD na poziomach ekstremalnych.

Jak mam rozumieć brak jakiegokolwiek APU od AMD a wszystkie płyty główne gniazda video na full?

Jak mam rozumieć siedzenie sztywno w 7nm, gdy jest okazja na trochę lepsze rozwiązania?



Intel za rok będzie już zasypywać rynek świetnymi prockami i zakończy się tłusty a niewykorzystany okres wielkiej szansy dla AMD.



@Conan (autor: rookie | data: 11/06/21 | godz.: 16:39 )

Raz piszesz o cenie, raz o wydajności- zdecyduj się. Ze zbyt niskim uzyskiem 10nm Intel boryka się od kilku lat. https://static.electronicsweekly.com/...AE13F.jpeg zobacz sobie, że aktualnie najbardziej zaawansowany proces ma TSMC, następnie Samsung a na końcu Intel (gęstość tranzystorów kolejno: 185, 134 i 106 MTx/mm2)



Conan (autor: ekspert_IT | data: 11/06/21 | godz.: 17:15 )

Jak to brak apu? Athlon 3000g w morele 30 sztuk dostępnych. Ryzem 3200g 10 sztuk dostępnych, 3400g 17 szt dostępnych. Mało? W morelach i3 10100 dostępnych 19 sztuk więc podobnie. Chyba pomyliłeś się, bo to nie CPU brakuje, a dedykowanych GPU jak np Gigabyte 1650 mini za 1579zł, zostało 2 sztuki...



@ekspert_IT (autor: Conan Barbarian | data: 11/06/21 | godz.: 22:10 )

OK - Ryzem 3200G, tylko w morele i net-s.pl, ale ceny z DUPY.

Kupowałem ten proc 2x ponad rok temu w promocjach za 350zł.

Jeszcze niedawno za 700zł można było złapać Ryzena 4650G (w Sferis) a teraz to już ponad 1300zł.



Dzisiaj w morele jest i5-11600K za 999zł i to jest NAJLPSZY wybór na tę chwilę w przypadku średniej półki.





@Conan (autor: ekspert_IT | data: 12/06/21 | godz.: 08:59 )

https://www.youtube.com/watch?v=2ekfIUqnv3c

Przyznaję, że ceny procków teraz są niestety wysokie. Jednakże gra Doom Eternal działa płynnie na Athlon 3000g.Na igp intela nawet się nie odpala... https://www.youtube.com/watch?v=NOrhw1C_H9Q

Aby przeczekać wysokie ceny sprzętu i móc pograć w coś nowszego niż sprzed 5 lat, jedynym rozwiązaniem jest igp od AMD...



@ekspert_IT (autor: Conan Barbarian | data: 12/06/21 | godz.: 09:43 )

Fajnie, ale Athlon 3000G jest w cenie większej niż Ryzen 3200G rok temu. Do tego ten procesor ma tylko dwa rdzenie.

Nie jestem pewien, ale chyba był moment, że ten procesor AMD oferowało w sumie za free, aby można było przeprowadzić update BIOS-u?



AMD powinno natychmiast, dla własnego dobra, zarzucić rynek tanimi APU, nawet takimi 3200G. Natomiast to co się dzieje, to wykorzystywanie okazji srajcoinów i paraboliczny strumień moczu na zwykłych userów. To jest bardzo niezdrowa sytuacja, której kiedyś AMD będzie bardzo się wstydzić i unikać o niej wypowiedzi (jak M$ wstydzi się Visty).



@18 (autor: krzysiozboj | data: 12/06/21 | godz.: 14:07 )

Conan, strasznie farmazonisz. A skąd weźmiesz taką ilość tanich APU, by zaspokoić nimi rynek?



Raz wątpię, by Samsung miał jakieś większe rezerwy w mocach przerobowych, a dwa i tak byłoby to ryzykowne. Starczy jedna ostra zwałka na coinach i cały rynek zostanie wywrócony do góry nogami.



