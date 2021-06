Czwartek 10 czerwca 2021 Hynix zapowiada pamięci HBM3

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:16 SK Hynix poinformował o wejściu w fazę przygotowania do produkcji pamięci HBM3, czyli pamięci warstwowych High Bandwitch Memory 3 generacji. Pierwsze kostki pamięci HBM3 od SK Hynix zaoferują dwukrotnie większą pojemność i o 44 procnet większą przepustowość niż sprzedawane obecnie pamięci HBM2e. Pojemność wyniesie 32 GB na stos, a przepustowość 5,2 Gbps na pin, W przyszłości producent zamierza zaoferować szybsze warianty o przepustowości 6,0 i 6,8 Gbps. Warto przypomnieć, że pamięci HBM1 zastosowane w 2015 w karcie Radeon Fury X miały pojemność 4GB na stos i przepustowość 1.0 Gbps na pin.



Następnie pamięci HBM2 podniosły pojemność do 8GB na stos i przepustowość do 2.0 i 2.4 Gbps na pin, a HBM2 kolejny raz zwiekszyły pojemność do 16GB na stos i przepustowość do 3,2-3,6 Gbps na pin poprzez wykorzystanie nowszej litografii i wyższą fizyczną częstotliwość taktowania (wzrost z 1200 MHz do 1600-1800 MHz).



Nowa generacja, czyli HBM3 oferuje z kolei dwukrotnie wyższą przepustowość przy tej samej częstotliwości taktowania. Stosy HBM3 Hynixa o przepustowości 5,2 Gbps taktują z częstotliwością 1300 MHz, a w ich budowie wewnętrznej zastosowano nowe połączenia pomiędzy warstwami, bazujące na rozwiązaniu Ultra DBI licencjonowanym od Xperi Corp.

Układ GPU z czterema stosami typu HBM3 będzie dysponował łączną przepustowością podsystemu pamięci na poziomie 2,66 TB/s. Szacuje się, że pamięci HBM3 zostaną użyte za kilkanaście miesięcy w nowej generacji kart profesjonalnych.



