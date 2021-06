Czwartek 10 czerwca 2021 Szczegóły budowy układu Navi 23

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:22 W 3. kwartale tego roku zadebiutować mają kolejne karty graficzne AMD z najnowszej serii RDNA 2. Będą to modele Radeon RX 6600 XT i Radeon RX 6600, wykorzystujące najmniejszy układ graficzny ze wszystkich trzech wchodzących w skład tej serii, czyli Navi 23. Układ dysponuje 32 blokami CU, czyli 2048 procesorami strumieniowymi, oraz 128-bitowym kontrolerem pamięci GDDR6 wspartym przez 32 MB pamięci podręcznej Infinity Cache. W porównaniu do Navi 22 mamy zatem o 1/4 mniej procesorów strumieniowych, o 1/3 węższą magistralę pamięci, oraz pamięć Infinity Cache zmniejszoną z 96 MB do 32 MB.



Wielkość rdzenia wynosi 237 mm² zamiast 335 mm², a liczba tranzystorów 11,06 miliarda zamiast 17,2 miliarda.

Ciekawie wygląda porównanie Navi 23 do starszego Navi 10 z kart Radeon RX 5700 XT (RDNA 1 generacji).



Tamten układ składa się z mniejszej liczby tranzystorów (10,3 miliarda) ale zajmuje większą powierzchnię (251 mm2) i ma więcej procesorów strumieniowych. Wygląda więc na to, że bloki Compute Units z RDNA 2 zajmują więcej tranzystorów, a dodatkowo gęsta pamięć Infinity Cache powoduje, że w całym GPU na tej samej powierzchni udaje się zmieścić więcej tranzystorów.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.