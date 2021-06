Piątek 11 czerwca 2021 TrendForce: szybki wzrost cen pamięci GDDR

Autor: Zbyszek | źródło: TrendForce | 18:04 Według analityków z TrendForce drugi kwartał tego roku przynosi wyraźny, około 20 procentowy wzrost cen pamięci GDDR, czyli pamięci stosowanych w kartach graficznych. Pracownicy TrendForce śeldzą ceny kontraktów zawieranych na dostawę pamięci GDDR, i jak wskazują, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wzrosły one o około 15 procent. Analitycy prognozują, że w całym 2 kwartale średnie ceny pamięci GDDR wzrosną o około 20 do 25 procent. Trend ten powinien być kontynuowany w 3. kwartale, kiedy TrendForce spodziewa się dalszego wzrostu cen pamięci GDDR o 8 do 13 procent.



Warto dodać, że wcześniej w 1. kwartale ceny pamięci GDDR wzrosły o ponad 5 procent, a ich obserwowane dalsze bardziej dynamiczne wzrosty cen tych modułów nie są dobrym prognostykiem dla ew. spadków cen kart graficznych.



Zdaniem TrendForce, głównym powodem wzrostów cen pamieci graficznych jest znaczący wzrost popytu spowodowany przez debiut nowych kart graficznych oraz jednoczesną premierę konsol nowej generacji. W efekcie działa tutaj mechanizm rynkowy windujący ceny pamięci w górę.



Jednocześnie dodają oni, że wzrosty następują po tym, jak w 2019 roku nastąpił największy spadek cen pamięci GDDR od 2011 rioku - wówczas ceny pamięci spadły o około 30 procent.



