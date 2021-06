Piątek 11 czerwca 2021 Tesla Model S z GPU Radeon o wydajności zbliżonej do PlayStation 5

Autor: Zbyszek | 18:18 Podczas niedawnych targów Computex firma AMD pochwaliła się zawarciem umowy z Teslą, producentem samochodów. W jej ramach AMD będzie dostarczać Tesli przygotowane na specjalne zamówienie procesory, będące połączeniem CPU i GPU w jednym układzie krzemowym. Znajdą one zastosowanie w samochodach Tesla Model S Plaid oraz Model S Plaid+, czyli udoskonalonych pod względem multimedialnych wersjach standardowych Tesli Model S. Nie podano szczegółów i specyfikacji technicznej chipu przygotowanego przez AMD dla Tesli, informując jedynie że zawiera on którąś z generacji rdzeni ZEN oraz układ graficzny z architekturą RDNA.



Teraz nieco więcej na temat wydajności tego chipu zdradził Elon Musk, który podczas prezentacji samochodu Model S Plaid uruchomił w nim grę Cyberpunk 2077. Była ona wyświetlana na zamontowanym wewnątrz pojazdu 17 calowym ekranie o rozdzielczości 2200x1300 pikseli, zachowując całkiem dobrą płynność. Zdaniem Muska procesor multimedialny oferuje moc około 10 teraflopów, czyli bardzo bliską tej, jaką dysponuje chip w konsoli PlayStation 5.







