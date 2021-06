Piątek 11 czerwca 2021 Nowy NUC 11 Extreme Beast Canyon z Core i9-11900KB od Intela

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 18:30 Intel dodał do swojej oferty nowy komputer o kompaktowych rozmiarach, czyli należący do serii NUC oferowanej w kilku różnych rozmiarach. Konkretnie jest to NUC 11 Extreme o nazwie kodowej Beast Canyon, będący największym i najbardziej wydajnym urządzeniem z serii NUC. Jednostka ma wymiary porównywalne do typowego dysku NAS z zatoką na 4 dyski HDD 3,5-cala, i mieści w środku NUC 11 Extreme Compute Element, czyli płytę główną wraz z procesorem, oraz własnym systemem chłodzenia. Posiada ona slot PCI-Express x16 i jest umieszczona w nowym NUC fabrycznie.



Drugi wolny slot PCI-Express x16 znajdujący się wewnątrz NUC 11 Extreme można wykorzystać na zamontowanie dodatkowej pełnowymiarowej dwuslotowej karty graficznej, od Nvidia lub AMD, a w przyszłosci nie jest wykluczone, że również przygotowanej przez Intela karty DG2.



Z koleii konfiguracja karty NUC 11 Extreme Compute Element zakłada do 64 GB pamięci DDR4 w konfiguracji dwukanałowej, oraz procesor z serii B, czyli 10cm procesory Tiger Lake-H w wersjach dla komputerów stacjonarnych ze wskaźnikiem TDP 45W lub 65W. Flagowym z nich jest Core i9-11900KB, mo częstotliwości bazowej 3,2 GHz i do 5,3 GHz z Turbo.









