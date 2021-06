Poniedziałek 14 czerwca 2021 Nvidia podaje datę końca wsparcia technicznego serii GTX 600 i 700

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 05:01 Nvidia ogłosiła, że wraz z końcem letnich wakacji przestanie wspierać starsze akceleratory bazujące na architekturze Kepler. To oznacza, że po 31 sierpnia nie pojawią się już żadne nowe sterowniki dla kart z rodziny GeForce GTX 600 i GTX 700. Porzucone zostaną także karty GTX TITAN Z, GTX TITAN Black oraz GTX TITAN. Niejako przy okazji zieloni kończą też z obsługą systemów Windows 7/8/8.1, a kolejne sterowniki będą pisane już tylko z myślą o Windowsie 10. Oficjalnie chodzi o to, że starsze karty i OSy nie są w stanie obsłużyć najnowszych technologii, co jest po części prawdą, a nieoficjalnie chodzi oczywiście o koszty – starych kart nie opłaca się już po prostu obejmować wsparciem technicznym.



Nvidia zdradziła nam też datę premiery pierwszego sterownika ze wsparciem tylko dla Windowsa 10 i kart od GTX 900 wzwyż (GPU Maxwell). Będzie nim R495, a jego publikacja odbędzie się 4 października 2021 roku.



