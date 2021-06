Poniedziałek 14 czerwca 2021 Sony nawiązuje współpracę z Deviation Games

Autor: Wedelek | źródło: PSBlog | 05:15 Po zakupie spółki Zenimax Microsoft ma wyraźnie więcej studiów deweloperskich niż konkurencyjne Sony, co w niedalekiej przyszłości może stanowić poważny problem dla Japończyków. Zwłaszcza, że gigant z Redmond już jakiś czas temu zapowiedział, że ma zamiar nadal rozwijać swój potencjał, co w praktyce może oznaczać powołanie do życia kolejnych studiów lub przejęcie już istniejących zespołów. Mające dużo mniejsze zasoby finansowe Sony zdecydowało się przeciwdziałać posunięciom rywala poprzez nawiązanie bliskiej współpracy z zewnętrznymi studiami deweloperskimi. Najnowszym owocem tej strategii jest podpisanie umowy z Deviation Games, które stworzy na potrzeby PlayStation zupełnie nowe IP.



Z wypowiedzi aktualnego CEO, którym jest Dave Anthony wynika, że nowa gra już powstaje, ale jest jeszcze zbyt wcześnie byśmy mogli poznać jakiekolwiek szczegóły. To oznacza, że premiera jest zaplanowana najwcześniej za 2 lub 3 lata.



Swoją drogą umowa z Deviation Games nie jest odosobnionym przypadkiem. Na współpracę z Sony Interactive Entertainment zdecydowały się już wcześniej Housemarque, Kojima Productions i Haven Studios, które też mają przygotować produkcje dla PS5. Nie wiadomo tylko czy będą to tytuły w pełni ekskluzywne, czy może czasowo, tak jak ma to miejsce z Deathloopem od Arkane Studios oraz Ghostwire: Tokyo tworzonym przez Bethesda Softworks. Przypomnę, że oba te studia są aktualnie własnością firmy Microsoft co już samo w sobie jest dość ciekawe.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.