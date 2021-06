Poniedziałek 14 czerwca 2021 Microsoft zapowiada ekspansję Game Passa na telewizory i nie tylko

Autor: Wedelek | 05:30 Nie jest żadną tajemnicą, że dla Microsoftu najważniejsze są nie konsole, a abonament Xbox Game Pass. To z myślą o tej usłudze gigant założył lub kupił wszystkie posiadane aktualnie studia i zbudował od podstaw technologię streamingu gier. Założenie jest takie, że komputer, telefon czy konsola mają być tylko odtwarzaczami treści cyfrowych dostępnych w ramach subskrypcji. Aby urzeczywistnić swój plan gigant z Redmond zapowiedział kilka poważnych zmian jakie czekają Game Passa. Po pierwsze zwiększona zostanie ilość urządzeń na których można będzie odpalić usługę. W sprzedaży mają się pojawić telewizory z preinstalowaną aplikacją od Microsoftu, niedrogie dongle HDMI do streamingu oraz dedykowana aplikacja do strumieniowania dla komputerów PC.



Dodatkowo jeszcze w tym roku gry z Game Passa uruchomimy w przeglądarce Edge, Chrome i Safari, a żeby całość była w 100% płynna Microsoft utworzy dodatkowe centra danych i zaktualizuje osprzęt w tych już istniejących. Również w tym roku usługa Xbox Game Pass Ultimate ma trafić do Australii, Brazylii, Meksyku i Japonii, a w ofercie mają się pojawić dodatkowe plany.



Microsoft nie zapomina też o osobach zainteresowanych samymi konsolami i graniem w tytuły lokalnie nawiązując współpracę z największymi dostawcami Internetu, którzy mają oferować swoim klientom abonament Xbox All Access. W jego ramach dostajemy konsolę i GamePassa na określony w umowie okres, a cała płatność jest rozłożona na wygodne, miesięczne raty.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.