Poniedziałek 14 czerwca 2021 AMD wyjaśnia co zmienia 3D V-Cache

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:45 AMD przygotowało ciekawy materiał promocyjno-edukacyjny, który ma wyjaśnić mniej technicznym osobom czym dokładnie jest wprowadzony w Zen 3+ 3D V-Cache. Przy tej okazji producent zdradził nam kilka dodatkowych szczegółów dotyczących nowej technologii. Po pierwsze dowiedzieliśmy się, że 8-rdzeniowy chiplet na którym ułożono dodatkową warstwę pamięci podręcznej ma zaledwie 20 mikrometrów, dzięki czemu grubość takiego elementu jest niewiele większa niż standardowego rdzenia Zen 3. Przy tym dzięki połączeniach typu TSV o dużej gęstości upakowania udało się zmniejszyć długość niektórych ścieżek nawet 1000x.



Ponadto same warstwy mają być niezwykle równe, dzięki czemu mogą do siebie ściśle przylegać na całej powierzchni, co pomaga w odprowadzaniu ciepła. Trzeba tu też zaznaczyć, że te 64MB pamięci L3 nie zakrywają całego modułu Zen 3+, a rdzenie umieszczone na zewnątrz są przykryte jedynie warstwą wyrównującą, co też powinno poprawić odprowadzanie namiaru ciepła. Producent deklaruje, że dzięki zastosowaniu kilku warstw wydajność nowych Ryzenów będzie wyraźnie wyższa. Ile w tym prawdy przekonamy się pod koniec roku.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.