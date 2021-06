Poniedziałek 14 czerwca 2021 AMD potwierdza użycie chipletów w GPU Aldebaran

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:59 Wygląda na to, że w przeciągu najbliższego roku Intel, Nvidia i AMD wprowadzą do swojej oferty pierwsze akceleratory zbudowane z GPU typu MCM. Pod tą nazwą kryje się technologia wytwarzania modułowych chipów zbudowanych z tzw. chipletów ułożonych na wspólnej płytce krzemowej i połączonych ze sobą szybkimi interfejsami komunikacyjnymi. Idealnym przykładem takiego rozwiązania są chociażby procesory z rodziny Ryzen. Wspomniane rozwiązanie ma mnóstwo zalet i pozwala na budowanie skomplikowanych układów dużo niższym kosztem niż gdyby producent zdecydował się na chip monolityczny.



Minusem są oczywiście opóźnienia w dostępie do danych i dlatego też wszyscy wymienieni producenci użyją tej technologii najpierw w kartach dedykowanych do obliczeń, a dopiero później trafi ona pod przysłowiowe strzechy. W przypadku Nvidii z MCM skorzystają akceleratory z GPU Hopper, u Intela będzie to Xe-HP(C), a u AMD Radeony Instinct bazujące na mikroarchitekturze CDNA2.



Dzięki dokumentacji dla deweloperów oprogramowania z rodziny Linux wiemy, że pierwszym akceleratorem od AMD z tą architekturą będzie model z GPU Aldebaran i pamięciami typu HBM2E. Aby uprościć całą konstrukcję producent zdecydował, że pierwszy moduł/chiplet będzie zarządzać strumieniem danych i zasilaniem, a pozostałe mają odpowiadać jedynie za obliczenia. Słowo pozostałe trzeba tu wziąć w pewien nawias, bo tak na dobrą sprawę nie wiemy ile będzie tych modułów. Obstawiam, że w pierwszej generacji będą tylko dwa, a dopiero później AMD może dołożyć kolejne.







