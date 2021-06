Środa 16 czerwca 2021 Control do zgarnięcia za darmo z Epica

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:01 Do jutra do godziny 17:00 każdy z Was może przypisać do swojego konta w sklepie Epic Games Store kopię gry Control. Ta stworzona przez Remedy produkcja to trzecioosobowa strzelanka z gatunku Sci-Fi w której gracz wciela się w rolę Jesse Faden, nowego dyrektora Federalnego Biura Kontroli nad zjawiskami paranormalnymi. Naszym zadaniem jest pokonanie tajemniczej siły, która opanowała główną siedzibę biura nazwaną Najstarszą Siedzibą. Sam budynek jest niezwykle tajemniczy, podlega ciągłym zmianom i pozwala przenosić się do różnych wymiarów, czego kilkukrotnie doświadczamy.



Kierowana przez nas Jesse do walki używa mocy telekinetycznych oraz specjalnej, rozwijanej z czasem broni. Podczas zabawy wachlarz umiejętności naszej protagonistki zwiększymy dzięki przechowywanym w budynku obiektom mocy, które mają równie ciekawą historię co sama siedziba. Całość okraszono rewelacyjną oprawą graficzną i świetną historią, która co ciekawe nawiązuje do innych gier tego studia, z Allanem Wake na czele.



Oprócz Controlla dostaniemy też od Epica zestaw dodatków do bardzo popularnej gry F2P o nazwie Genshin Impact. Jest to RPG osadzony w otwartym świecie, który swoją strukturą przypomina ostatnią Zeldę. Tyle tylko, że gra od miHoYo Limited jest darmowa i obudowana mikropłatnościami.





17 czerwca o 17:00 miejsce obu produkcji zajmie Overcooked 2 oraz Hell is Other Demons. Pierwsza z produkcji to kontynuacja ciepło przyjętej gry kooperacyjnej o gotowaniu z jeszcze większą ilością opcji i plansz. Hell is Other Demons to z kolei pixelartowa strzelanka z elementami platformowymi zbudowana wokół formuły roguelite. To oznacza, że jej celem jest walka z potężnymi przeciwnikami oraz lawirowania pomiędzy nimi. Po śmierci musimy oczywiście zaczynać od początku, przy czym niektóre elementy z nami zostają – stąd lite w nazwie.



Wszystkie opisywane produkcje można pozyskać TUTAJ.













