Microsoft zapowiada nowości na ten i przyszły rok

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 20:37 Dziś wieczorem Microsoft i Bethesda zorganizowali wypełniony po brzegi zawartością pokaz nowości, jakie w tym i przyszłym roku trafią na konsole Xbox i PCty. Większość z pokazanych tytułów trafi od razu do abonamentu Xbox Game Pass, co jest świetną nowiną dla wszystkich abonentów. Oprócz gier Microsoft zapowiedział też wprowadzenie do sprzedaży minilodówki w kształcie Xboxa Series X, co jest oczywiście odpowiedzią giganta na serię memów jakie pojawiły się tuż po ujawnieniu wyglądu nowego sprzętu. Zakładam jednak, że AGD za bardzo Was nie interesuje, więc przejdźmy od razu do rzeczy.



A że jest tego sporo, to wszystkie nowinki wymienię w podpunktach:



Starfield – premiera 11.11.2022, gra trafi tylko na Xboxy i PC z Windows 10, pierwszego dnia w XGP

Stalker 2 - czasowa wyłączność, pokazano nam kilka nowych urywków i podano ostateczną datę premiery - 28 kwietnia 2022

Back4Blood – następca Left4Dead – premiera w październiku, trafi do XGP

Contraband - Otwarty świat, co-op od Avalanche, od razu w XGP

Aktualizacja do Sea of Thietfs przygotowana we współpracy ze Disneyem przeniesie nas do uniwersum Piratów z Karaibów – premiera 22 lipca

Yakuza Like a Dragon trafi 13 lipca do Xbox Game Passa

Battlefield 2042 – 22 października

12 Minutes – triller psychologiczny, premiera 19.08.2021, od pierwszego dnia w Xbox Game Pass

Psychonauts 2 – 25 sierpnia, od razu w GamePassie

Kolejne 10 gier od Bethesdy trafia do GamePassa

7 lipca duża aktualizacja do Fallout 76, w 2022 roku kolejny dodatek do tej gry

The Elder Scrools Online też dostanie własną aktualizację z nową historią i poprawkami dla konsol obecnej generacji

Party Animals - To kolejna gra, która pojawi się tylko na sprzęcie od Microsoftu, w XGP od dnia premiery

Hades trafia na konsole 13 sierpnia

Somerville - Niewielka gra SciFi w klimacie Limbo, tylko dla ekosystemu Microsoftu, premiera w 2022 roku, od pierwszego dnia w XGP

Halo Infinite pojawi się pod koniec roku, gra od razu trafia do XGP, miejsce Cortany zajmie nowe SI, 120FPS na konsolach w trybie multiplayer, który przy okazji ma być F2P. Pokazano nie tylko sam trailer ale i wideo z rozgrywki w kilku trybach. Kampania oczywiście będzie płatna i dostępna w XGP

23.09 2021 premiera Diablo 2 w 4K i 60 FPS na konsolach z co-oem do 8 osób

Druga część Plague Tale o podtytule Reuiem od Asobo i Focus w 2022 roku, od razu w XGP

Far Cry 6 na konsolach i PCtach 7 października

Slime Rancher - to gra eksploracyjna od Monomi Park, która trafi tylko na konsole i PCty z Windowsem, premiera w 2022 roku w XGP

Foam Punch przygotował grę o snowboardzie o tytule Shredders, która będzie dostępna tylko na sprzętach Microsoftu. Premiera w październiku 2021, od pierwszego dnia w XGP

Atomic Heart - Dziwaczna gra akcji z robotami i telekinezą od dnia premiery w XGP

Replaced - Pikselartowa przygodówka w postapokaliptycznym świecie tylko na konsolach i PCtach, premiera w 2022 roku, od razu XGP

Obsidian przygotował dużą aktualizację dla Grounded o nazwie The Shroom and Doom

Among Us i Eiyuden Chronicles Rising trafiają na konsole oraz do XGP

Cyberpunkowy The Ascent jako gra tylko dla Microsoftu, premiera 29 lipca w XGP

Age Of Empires IV z datą premiery 28 października. Oczywiście od początku w XGP

The Outer Worlds 2 - kolejna gra tylko dla Xboxa z premierą w XGP w przyszłym roku

Flight Simulator od 27 lipca na konsolach, a pod koniec roku dodatek Maverick z samolotami wojskowymi

Forza Horizon 5 - gra tylko dla konsol Microsoftu i PCtów z Windowsem, od razu w XGP. Tym razem będziemy się ścigać w Meksyku, a kampania będzie się kręcić wokół szukania miejscówek do organizacji tytułowego festiwalu Horizon. W trybie wieloosobowym pojawi się dodatkowy tryb, w którym najsłabsi gracze będą sukcesywnie odpadać aż zostanie najlepszy. Do tego nowe minigry w kręgle i rozwalanie piniat. Premiera 9 listopada.

22 lipca do XGP trafi Dark Alliance, 17 i 23 września Aragami 2 i Sable, a pod koniec roku w usłudze zadebiutuje Scorn, The Gunk, Hello Neighbor 2 i Anacrusis

Na koniec Arkane pokazało jeszcze jeden tytuł tylko dla Xboxa. To osadzona we współczesności gra akcji z siłami nadprzyrodzonymi, wampirami, potworami, współczesną bronią i robotami. To zupełnie nowe IP o nazwie Redfall. Gra trafi do XGP w dniu premiery, tj. latem przyszłego roku.











