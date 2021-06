Wtorek 15 czerwca 2021 Tak wygląda rdzeń Xeona Sapphire Rapids

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:01 Użytkownik o pseudonimie YuuKi_AnS dotarł do próbki inżynieryjnej TOPowego Xeona z serii Sapphire Rapids i poddał ją tzw. dealidingowi – proces zdjęcia IHSa z procesora. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć jak dokładnie wygląda rdzeń krzemowych Xeonów Scalable czwartej generacji. Wykorzystana próbka nosiła symbol QVV5 (ES0) i pracowała z zegarem 1,3GHz, a do jej wytworzenia Intel użył procesu litograficznego 10nm Enhanced SuperFin. Po zdjęciu IHSu okazało się, że procesor składa się czterech modułów po 15 rdzeni x86 Golden Cove, 64GB pamięci HBM2e, oraz kontrolerów PCI-Express 5.0 i 8-kanałowego DDR5.



Z uwagi na swoją budowę i duży rozmiar pojedynczego modułu (powierzchnia jaką zajmuje) procesor będzie mieć aktywnych tylko 56 rdzeni, co oznacza, że w każdym z modułów jeden rdzeń jest na stałe odłączony.



Poniżej możecie zobaczyć jak wygląda odsłonięty rdzeń krzemowy Xeona z rodziny Sapphire Rapids:







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.