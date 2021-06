Wtorek 15 czerwca 2021 Nvidia zwiększa produkcję kart z rodziny RTX 30x0 kosztem RTX 2060

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:15 Jeden z użytkowników forum Board Channel twierdzi, że Nvidia wysłała do swoich partnerów AIC informację o zmianach w łańcuchu dostaw. W ich następstwie producent zmniejszy ilość produkowanych kart graficznych GeForce RTX 2060, a pozyskane moce przerobowe wykorzysta do zwiększenia poziomu produkcji akceleratorów z rodziny RTX 30x0. Zmiany te zaczną obowiązywać jeszcze w tym miesiącu, co oczywiście szybko przełoży się na słabszą dostępność kart z GPU TU106. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zmiany w łańcuchu dostaw dotyczą przede wszystkim komponentów takich jak pamięci RAM czy układy wykorzystywane do budowy sekcji zasilania.



To ich tak naprawdę brakuje Nvidii najbardziej. Produkcja samych GPU nie stanowią w zasadzie żadnej przeszkody, bo układy z serii Turing są wytwarzane u TSMC, a Amperee u Samsunga. Ponieważ procesy technologiczne są w obu tych przypadkach inne, więc zmniejszenie zamówień na TU 106 nie wpłynie na zwiększenie produkcji nowszych GPU. Co innego w przypadku pozostałych komponentów.







