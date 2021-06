Wtorek 15 czerwca 2021 Microsoft zapowiada koniec wsparcia technicznego dla Windows 10

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 05:44 Podczas Build 2021 Microsoft zdradził nam, że w niedalekiej przyszłości Windowsa czekają duże zmiany. Nikt nam jednak nie powiedział jakie, bo tę wiedzę posiądziemy dopiero za kilka dni na specjalnie zorganizowanej w tym celu konferencji. Szybko pojawiły się informacje, że Microsoft będzie chciał wprowadzić do oferty nową wersję okienek bazującą na skasowanym Windowsie 10X, a więc pozbawioną problematycznych naleciałości jaki zebrały się przez te wszystkie lata. Nowy Windows miałby być szybszy, stabilniejszy, zajmować mniej miejsca na dysku i potrzebować mniej zasobów.



I choć Windowsa 11 wciąż oficjalnie nie zapowiedziano to wiele wskazuje na to, że nowy system faktycznie powstaje. Jednym z dowodów jest nowy wpis jaki pojawił się na stronie firmy Microsoft. Dowiadujemy się z niego, że 14 października 2025 roku Windows 10 w wersjach Home, Pro, Pro Education i Pro for Workstations straci wsparcie techniczne. A skoro tak, to pewne jest, że wcześniej zastąpi go jakiś inny OS.



Czy faktycznie będzie to coś rewolucyjnego dowiemy się 24 lipca.







