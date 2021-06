Wtorek 15 czerwca 2021 EPYC Genoa z maksymalnie 128-rdzeniami?

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:29 (2) Na forum Chiphell pojawiły się przecieki sugerujące, że kolejna generacja procesorów dla stacji roboczych z rodziny Ryzen Threadripper i serwerowych EPYC będzie oferować aż do 128-rdzeni x86. Według plotek ma to dotyczyć przyszłorocznych układów z rodziny Genoa i ich cywilnych odpowiedników z rdzeniami x86 Zen 4. Biorąc pod uwagę fakt, że pod względem ogólnej budowy Zen 4 ma być dość podobny do Zen 3 i nadal ma mieć CCD składający się z 8 rdzeni to tych modułów musiałoby być znacznie więcej. Konkretnie szesnaście. To z kolei wymusiłoby znaczące powiększenie płytki PCB, która już w wersji 96-rdzeniowej do małych nie będzie należeć.



To każe stawiać istnienie takiej wersji procesora pod znakiem zapytania. Ta sama plotka sugeruje również zastosowanie 12-kanałowego kontrolera DDR5-5200MHz oraz PCI-Express 5.0. Z kolei jeszcze przed premierą Genoa do sprzedaży mają trafić jeszcze usprawnione EPYC z serii Milan-X, które miałyby różnić się od aktualnie dostępnych CPU dodatkową pamięcią podręczną umieszczoną na kolejnej warstwie.



Wow, ZEN4 is really more than 96 cores.I was skeptical when I first saw this news in Chiphell. Now I can also confirm that ZEN4 is up to 128 cores. — vegeta (@Broly_X1) June 14, 2021







o jakich warstwach jest temat newsa skoro w treści jest mowa o rdzeniach?



O warstwach w Ps - publikowałem newsa i gadałem z kimś na ten temat no i mi się udzieliło.



