Nigdy nie lekceważ roli testera

Autor: Redakcja | 03:57 Zarówno sprzęt jak i pisane na niego oprogramowanie zanim trafią do klienta muszą zostać poddane gruntownym testom przeprowadzanym na wielu etapach. Co zrozumiałe, duża część z nich odbywa się podczas prototypowania i rozwoju. Wtedy też rola testerów jest największa, bo raz przegapiona niedoróbka może później kosztować producenta krocie. W przypadku fizycznych produktów w grę mogą wchodzić naprawy gwarancyjne czy wręcz konieczność wycofania towaru z obiegu, a w przypadku oprogramowania klient może być narażony na utratę ważnych danych i plików, a także ataki ze strony hakerów. Zwłaszcza jeśli dana wada wpływa negatywnie na bezpieczeństwo całej infrastruktury.



Zresztą straty materialne to w takim przypadku nie koniec problemów. Długofalowo dużo gorsza jest rysa na wizerunku i utrata zaufania do marki. Rozczarowany klient może już nigdy nie kupić od takiej firmy żadnego produktu i usługi a co gorsza zapytany o dany produkt raczej będzie odradzać zakup czegokolwiek co wyprodukował dany podmiot.







Z tego też powodu na rynku nie brak ofert pracy dla testerów, a w związku z dynamicznym rozwojem branży IT duża ich część dotyczy testowania oprogramowania. Z tego powodu zyskuje na popularności także fraza praca tester. W zależności od wielkości firmy taka osoba może zajmować się tylko weryfikacją działania napisanego przez kogoś innego kodu lub łączyć wykrywanie usterek z czynnym wsparciem zespołu deweloperskiego jako programista. Przy tym weryfikacja i analiza działania aplikacji może być przeprowadzana manualnie – ręczne odtwarzanie wzorców i scenariuszy lub automatycznie – tester rozwija kod aplikacji testowej, a następnie analizuje to, co ta mu zgłasza.



Należy przy tym pamiętać, że bez względu na to na jaką metodologię zdecyduje się firma i jakie wypracuje sobie procedury ostatecznym celem testera jest wykazanie, że badany przez niego produkt jest pozbawiony wad i może zostać skierowany na produkcję. W przypadku firm zajmujących się sprzedażą oprogramowania lub związanych z nim usług oznacza to udostępnienie klientowi finalnej wersji aplikacji. A przynajmniej finalnej na dzień dzisiejszy, bo jak wiecie nie ma czegoś takiego jak skończony projekt informatyczny (oczywiście nie licząc niewspieranego już oprogramowania). W ciągle zmieniającym się świecie konieczne jest ciągłe rozwijanie kodu lub zastępowanie obecnych rozwiązań nowymi, lepszymi jego fragmentami.



Na tym etapie dla nikogo w firmie nie powinno być już zaskoczeniem, że tam gdzie deweloperzy dodają coś nowego wkracza nie kto inny, jak tester oprogramowania i cała procedura zaczyna się na nowo.



