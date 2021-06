Wtorek 15 czerwca 2021 Pierwsze testy wydajności mobilnego Radeona RX 6600M

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 18:17 Mimo, że w sklepach nie można jeszcze kupić laptopa z nowym Radeonem RX 6600M, to testy takich urządzeń są już dostępne w sieci. Bazujący na GPU Navi 23 (R21-E65-90) akcelerator oddaje w ręce użytkownika 1792 procesory strumieniowe (28 CU), 23MB pamięci Infinity Cache i 8GB pamięci GDDR6 z interfejsem 128-bit. Karta występuje w dwóch wariantach z TGP 60W i 100W (+20W w Boost), z czego ta druga wersja jest o około 39% wydajniejsza od słabszego modelu. To oznacza, że architektura RDNA 2 skaluje się lepiej niż konkurencyjna Ampere od Nvidii. Bezpośrednim konkurentem dla Radeona RX 6600M jest GeForce RTX 3060 bazujący na układzie GA106, którego TGP wynosi 115W (+15W z Dynamic Boost).



Jak już wspomniałem laptopa ze wspomnianym akceleratorem nie można jeszcze znaleźć w sklepie, ale jego testy wykonane przez chińczyków już tak – ich wyniki znajdziecie poniżej, a punktem odniesienia jest dla nich wspomniany GeForce RTX 3060 i jego słabszy brat - GeForce RTX 3050 Ti z TGP 80W (+15W Dynamic Boost).



W większości testów wydajność obu konkurencyjnych modeli była zbliżona choć z wyraźnym wskazaniem na kartę zielonych. W 3DMark Fire Strike Radeon RX 6600M pokonał RTXa 3060, ale uległ w Time Spy oraz Port Royal. W rozdzielczości 1080p RTX 3060 wyprzedza Radeona, ale różnica nie jest duża, natomiast w rozdzielczości 2560x1440p jest już ona wyraźna i wynosi średnio 13%.



W przypadku Ray Tracingu przewaga Nvidii jest już spora, podobnie jak w kwestii kopania kryptowalut. W tym przypadku laptop z RTX 3060 uzyskuje 40.3 MH/s wydajności w Ethash, podczas gdy RX 6600M zdobywa jedynie 27.6 MH/s, a ubiegłogeneracyjny RX 5600M uzyskuje 34 MH/s. No cóż, przynajmniej jest nadzieja na większą dostępność.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.