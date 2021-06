Środa 16 czerwca 2021 Do 2026 roku DDR5 zdominuje rynek pamięci DRAM

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 05:30 Firma analityczna MicroNews twierdzi, że do 2023 roku pamięci RAM typu DDR5 będą najczęściej kupowanymi modułami dla komputerów klasy PC, wyprzedzając przy tym bardzo popularne obecnie pamięci typu DDR4. Trzy lata później, czyli w 2026 roku udział DDR5 ma już wyraźnie przekroczyć 90% zostawiając około 1% staremu DDR3 i około 5% dla DDR4. Analitycy przewidują również wzrost wartości rynku pamięci DRAM do $120 miliardów oraz NAND Flash do $68 miliardów w najbliższych latach i przekroczenie poziomu $200 miliardów w 2026 roku (sumarycznie dla obu rynków).



Tak szybka adopcja nowej technologii ma być spowodowana dużym wzrostem wydajności oraz spadkiem prądożerności w przypadku standardu DDR5, który ma stanowić spory przełom na tym rynku.







