Wtorek 15 czerwca 2021 Tak wygląda układ chłodzenia do Ponte Vecchio

Autor: Wedelek | źródło: Igors Lab | 18:29 Ponte Vecchio to nazwa kodowa modułowego układu Intela dla centrów baz danych zbudowanego w oparciu o architekturę Xe (Gen 12). Wersja prezentowana przez Raję Koduriego składała się z aż 47 „magicznych” modułów, z których każdy ma kilka bloków z jednostkami EU. Oprócz elementów odpowiadających za obliczenia do układu trafią też moduły odpowiedzialne za komunikację wewnętrzną i obsługę zewnętrznych interfejsów oraz pamięć podręczna Rambo Cache, a całość jest zbudowana tak, by poszczególne elementy dało się wyprodukować w różnych procesach technologicznych. Podwójny Ponte Vecchio ma być gotowy do produkcji w litografii 7nm i 10nm Enhanced SuperFin od Intela i 7nm oraz 5nm od TSMC.



Wszystkie te elementy mają być połączone ze sobą z użyciem EMIB i technologii Foveros, która odpowiada za budowanie wielowarstwowych chipów. Według przecieków taki potworek ma generować nawet 600W ciepła i będzie potrzebować bardzo wydajnego chłodzenia. Potwierdza to częściowo diagram prezentujący blok wodny dla Ponte Vecchio, który opublikował w sieci Igor Wallossek. Widać na nim nie tylko miedziany blok z cieczą, ale również aluminiowe płytki, które zwiększają wydajność układu chłodzenia i okalają go z obu stron. Zapowiada się bardzo gorący chip.







