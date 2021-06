Środa 16 czerwca 2021 Wyciekło ISO wczesnej wersji systemu Windows 11

Autor: Wedelek | źródło: The Verge | 17:53 (1) Do sieci wyciekły zrzuty ekranu i ISO wstępnej wersji Windowsa 11 Pro (build 21996.1). GUI systemu mocno przypomina to co znamy z dziesiątki, ale wszystkie rogi zostały zaokrąglone. W oczy rzuca się też pasek zadań z domyślnie wycentrowanymi ikonami i nowy system widgetów. Zabrakło natomiast długo zapowiadanego odświeżenia sklepu z aplikacjami oraz nowego eksploratora zadań. Trzeba jednak mieć na uwadze, że jest to bardzo wczesna wersja jedenastki i do momentu debiutu jeszcze wiele się może w aspekcie wizualiów zmienić. Inna sprawa, że podobno najwięcej zmian będzie pod tzw. maską, czyli w kodzie systemu.



Mówi się na przykład o nowym systemie zarządzania połączeniami sieciowymi, radykalnie odchudzonym jądrze, natywnym wsparciu dla procesorów na bazie ARMa i zaawansowanym narzędziom do odzyskiwania systemu i jego naprawy po awarii. Ile w tym prawdy przekonamy się już za tydzień.







Win11 (autor: Conan Barbarian | data: 16/06/21 | godz.: 19:20 )

To chyba M$ wyciekł jakiś taki niedorobiony macOS?



