Środa 16 czerwca 2021 21 czerwca Cyberpunk 2077 wróci do PS Store

Autor: Wedelek | źródło: CDP | 17:56 (1) CDProjekt ogłosił, że 21 czerwca ich najnowsza gra, to jest Cyberpunk 2077 wraca do PSStore. Produkcja REDów wyleciała z niego pod koniec ubiegłego roku (18 grudnia) z uwagi na kiepską optymalizację na konsolach poprzedniej generacji. Decyzja Sony była odpowiedzią na zgłoszenia ze strony graczy, którzy głośno wyrażali swój sprzeciw przeciwko stanowi gry, która w chwili premiery była w zasadzie niegrywalna na PS4 i Xbox One. Problem był tym większy, że każda gra, która trafia do sklepu musi przejść weryfikację ze strony Sony, a przynajmniej teoretycznie. Jak widać są w tym przypadku równi i równiejsi.



Tak czy siak Sony zdecydowało się wywalić z hukiem Cyberpunka 2077 ze swojego sklepu informując, że gra zostanie przywrócona dopiero wtedy gdy zostanie poprawiona. No a skoro wraca to oznacza, że REDzi wreszcie naprawili błędy i zoptymalizowali swoje dzieło na tyle by dało się w nie w miarę komfortowo grać. Miejmy nadzieję, że dotyczy to wersji na wszystkich platformach i że wkrótce zobaczymy też z dawna obiecywaną wersję na obecną generację konsol.







nie od dziś wiadomo (autor: Carat | data: 16/06/21 | godz.: 18:37 )

że jak posypie się kasą to weryfikacja wszystkiego już się odbyła i wszystko jest OK ;-)



