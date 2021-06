Czwartek 17 czerwca 2021 HWiNFO ze wstępnym wsparciem dla Zen 4

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:01 Do premiery pierwszych procesorów z architekturą Zen 4 zostało jeszcze dużo czasu, ale partnerzy AMD już teraz mogą zapoznać się z kluczowymi zmianami i przygotować się na nową generację CPU. Dotyczy to między innymi producentów aplikacji, którzy dostali dostęp do nowego firmware, na podstawie którego mogą przygotować swój soft do nowych warunków. Z tej opcji skorzystali między innymi twórcy aplikacji HWiNFO, którzy opublikowali właśnie wersję 7.05 swojego popularnego oprogramowania monitorującego, które zawiera wstępną obsługę procesorów z rdzeniami x86 Zen 4.



Oprócz tego nowy soft zapewnia też:



• obsługę wariantów LHR kart NVIDIA GeForce RTX 3080, 3070 i 3060 Ti.

• lepsze wsparcie dla procesorów Rocket Lake 6c/4c – w poprzedniej wersji niektóre parametry były wyświetlane niepoprawnie.

• obejście problemu z opóźnieniami w systemach bazujących na SMBus

• monitorowanie parametrów VRM na płytach ASRock Z590 Extreme, Z590 Phantom Gaming 4, H570 Phantom Gaming 4, H570 Steel Legend, B550 Extreme4 i B550 PG Velocita.

• wsparcie dla wielu nowych modeli kart NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti i 3080 Ti



Oprogramowanie można pobrać TUTAJ.







