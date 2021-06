Czwartek 17 czerwca 2021 Oficjalna specyfikacja techniczna modelu RX 6900XT LC

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:29 AMD wprowadziło oficjalnie do oferty nową wersję Radeona RX 6900XT o pod nazwie Liquid Cooled (LC). Jak sama nazwa wskazuje jest to model wyposażony w fabryczny system chłodzenia cieczą typu AiO. W tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z blokiem wodnym połączonym z radiatorem i 120mm chłodnicą wspieraną przez dodatkowy wentylator. Sama karta bazuje na dokładnie tym samym układzie co zwykły TX 6900XT, to jest na Navi 21 XTX z 80 blokami CU, 80RT, 128 ROPami, 5120 procesorami strumieniowymi i 128MB pamięci Infinity Chache. Z uwagi na lepsze chłodzenie GPU może tu pracować z zegarem 2250MHz-2435MHz, a limit energetyczny został podniesiony z 300W do 330W.



Inne są też pamięci RAM. W modelu LC użyto kostek GDDR6 18Gb/s z interfejsem 256-bit o łącznej pojemności 16GB i przepustowości 576GB/s, podczas gdy w chłodzonym powietrzem Radeonie RX 6900XT użyte pamięci to GDDR6 16Gb/s (256-bit). Cen na razie nie podano.







