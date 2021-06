Klub DeSki - 3 dyscypliny sportowe, które można uprawiać w Warszawie

Mówi się, że sport to zdrowie, jednak czynne uprawianie wielu dyscyplin wymaga odpowiedniego miejsca, co – zwłaszcza w większych miastach – jest dość trudne. Na szczęście powstają kluby sportowe, zrzeszające pasjonatów tenisa czy squasha i udostepniające im pomieszczenia oraz sprzęt, umożliwiający realizację swoich pasji. Jednym z takich miejsc jest warszawski klub DeSki, zrzeszający wielbicieli narciarstwa, tenisa czy windsurfingu. Działa on aktywnie od połowy lat osiemdziesiątych, w tym roku obchodzono 35 urodziny klubu w Warszawie. Co oferuje miłośnikom aktywnego wypoczynku?









Tenis ziemny Tenis ziemny jest dyscypliną sportu chętnie uprawianą zarówno przez młodzież, jak i dorosłych. Podstawowym problemem jest znalezienie miejsca, w którym można rozegrać kilka setów z partnerem. Klub tenisowy Warszawa umożliwia dostęp do kortów o różnej nawierzchni – klasycznej, wykonanej z mączki ceglanej, oraz kortów z nawierzchnią twardą. Część z nich przykryta jest balonem, który umożliwia grę zimą, a latem jest zwijany. Do dyspozycji graczy jest także kort umieszczony w hali - można na nim grać niezależnie od warunków pogodowych. Z miejsc tych można korzystać całą dobę, do dyspozycji użytkowników są prysznice, szafki na ubrania oraz drobne przekąski w recepcji. Squash Squash Warszawa to dyscyplina sportu, która wymaga nie tylko świetnej kondycji fizycznej, ale również szybkości i dobrego refleksu. Do jej uprawiania konieczne jest odpowiednie pomieszczenie. Klub https://www.deski.org posiada 6 kortów, na których pasjonaci tego sportu mogą realizować swą pasję. Są one klimatyzowane, a materiał, z jakiego wykonane jest podłoże zapobiega kontuzjom. Podobne korty służą do rozgrywania imprez sportowych na najwyższym poziomie, są więc gwarancją sprawiedliwego pojedynku. Na miejscu, oprócz energetycznych przekąsek można wypożyczyć odpowiedni do wykonywania tej dyscypliny sprzęt, jak również kupić koszulkę i spodenki. Inne usługi Klub DeSki oferuje również inne usługi, takie jak choćby wynajem terenu Warszawa na imprezy plenerowe. Na miejscu jest także restauracja, która serwuje posiłki wszystkim, korzystającym z oferty klubu. Miłośnicy jazdy na nartach oraz snowboardu mogą wziąć udział w obozach, przeznaczonych zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Wspólne wyjazdy w góry umożliwiają trening i rozwój nowych pokoleń miłośników jazdy na deskach. Fani sportów ekstremalnych mogą spróbować swych sił w kitesurfingu oraz windurfingu, w letniej bazie klubu na półwyspie helskim. Organizowane są również sportowe obozy za granicą, prowadzone przez doświadczonych instruktorów.

Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license